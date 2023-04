Sirene dall'Arabia Saudita per Luka Modric. Secondo quanto raccolto dal portale AS, al croato è arrivata una maxi offerta da 50 milioni in due anni. Il giocatore ha già comunicato l'offerta al Real Madrid, ma non si è ancora seduto a negoziare con il direttore generale dei blancos, José Ángel Sánchez. Modric, infatti, intende comunque dare la priorità al rinnovo col Real Madrid.