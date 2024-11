Real Madrid-Milan su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

Nuovo appuntamento con una grande classica del calcio europeo. In campoper laal Bernabeu si affrontano due squadre che sono riuscite a sollevare il trofeo ben. Calcio d’inizio. L’ultimo precedente, pur non ufficiale, risale allo scorso 1° agosto in un’amichevole estiva vinta dal Milan per 1-0 grazie alla rete di. Lo storico invece racconta di grande equilibrio tra due delle squadre più vincenti al mondo:. Il match sarà visibile in esclusiva streaming su NOW, così come tutte le sfide dei rossoneri in UEFA Champions League fino alla fine del 2024.

Match di gala: ci si attende gol e spettacolo nonostanteLa squadra dicon soli 3 punti, dopo l’ultima vittoria sul Club Brugge. Quella diinvece ègrazie a due successi, l'ultimo in rimonta sul Borussia Dortmund, e una sconfitta in casa del Lille. Servono punti, serve continuità dopo risultati altalenanti soprattutto in Serie A e serve recuperare le proprie stelle, consu tutti. Dopo la trasferta a Madrid, i rossoneri saranno impegnati in un’altra, a Bratislava contro lo Slovan, prima della doppia sfida interna a Stella Rossa e Girona. L’ultimo turno, quello probabilmente decisivo per il piazzamento e le sorti europee dei rossoneri, li vedrà affrontare, in trasferta, i croati della Dinamo Zagabria.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Real Madrid-Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

(4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.Real Madrid-Milan, match del quarto turno di Champions League, sarà. La piattaforma ha acquisito i diritti televisivi per ildima anche delle altre due coppe europee:Queste, anche grazie a Diretta Gol, saranno in esclusiva fino alla stagione 2026/2027. Ma c’è di più: su Now ci sono anche 3 gare a turno dicon 30 delle migliori 76 partite del massimo torneo italiano, la, il meglio della, tutte le gare die il grande, con i tornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis.

Per entrare nella famiglia di NOW occorrecome computer, tablet e smartphone, scegliere il pacchettoregistrarsi, creando il proprio account, e infine scegliere tra i. Il primo costacon vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Dopodiché, salvo disattivazione, l'offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese a 24,99 euro mensili. Il secondo ha un costo die si rinnova tacitamente ogni mese salvo disattivazione.