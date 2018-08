Cambio di programmi per Luka Modric che i media spagnoli aspettavano a Madrid già nella serata di oggi. Secondo quanto riportato da AS al centrocampista è stato concessa una proroga delle ferie e sarà chiamato al rientro a Valdebebas soltanto mercoledì quando è previsto anche il summit con Florentino Perez per agevolare il passaggio all'Inter.