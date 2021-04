Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Real Madrid, il centrocampista delle merengues Luka Modric chiama Kylian Mbappé: "Verrà qui in estate? Ci sono molte notizie sui giocatori che devono venire qui e non posso parlarne. Kylian è un grande giocatore, lo ha dimostrato con la nazionale e il PSG. E i grandi giocatori sono sempre i benvenuti al Real Madrid. Vedremo cosa succederà".



RINNOVO - "Il mio rinnovo procede bene, non posso dire di più. Ho sempre detto che voglio continuare nel Real Madrid, che mi sento molto felice e spero di continuare l'anno prossimo".