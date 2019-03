Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'Ajax, ritorno degli ottavi di finale: "Come si affronta la partita? Per noi una sfida di Champions è sempre molto importante, soprattutto quella di domani contro una squadra molto forte, giovane e ambiziosa. Questa partita è cruciale per la stagione, vogliamo andare ai quarti: non sarà facile, ma siamo preparati e faremo una grande prestazione. Passare il turno sarebbe molto importante per noi. Momento? Quando perdi due volte contro il tuo più grande rivale non è una cosa che ti faccia sentire bene, siamo tutti toccati. Però l'imporante è che la partita di domani arriva subito e non abbiamo tempo di dolerci di quel che è successo. Dobbiamo caricarci e dimenticare. Credo che in Coppa non abbiamo fatto male, ci è mancato il gol, però dobbiamo continuare ad aver fiducia che quel gol possa arrivare. Bale? Sta bene, lo vedo bene. A volte un giocatore entra in una fase della carriera in cui non si sente al meglio e capita a tutti, anche a me in passato. Lo vedo felice e con voglia di vincere. Non possiamo dimenticare quel che ha fatto per questo club, le cose si dimenticano molto facilmente. Vuole vincere, vuole lavorare e tornare ad essere il Gareth di sempre. Ha molto da dare, deve lavorare, lavorare lavorare. Le voci sul ritorno di Mourinho? Non facciamo caso a questi rumors, siamo concentrati su noi stessi. Nel mondo del Real Madrid si parla sempre di queste cose e non possiamo evidarlo. Danno sempre per morto il Real, poi torna sempre: nel 2015 non avevamo niente e dicecvano che eravamo morti, poi sappiamo tutti quello che è successo e quel che abbiamo vinto dopo. Ronaldo? E' un calciatore che mancherebbe a qualunque squadra, trovargli un ricambio è quasi impossibile. Quel che ha fatto per questo club... E' chiaro che ci manchi Cristiano. Quel che ha provato a fare il club è stato trovare altri giocatori che dessero l'apporto che dava lui, da dividere per i giocatori davanti. E non è facile. Cristiano ha messo 50 gol e non c'è un altri che segni così tanti. Alcuni devono fare un passo in più, non metterne 50 ma almeno darci quel che manca, due o tre giocatori che mettano 15-20 o 10 gol. E non abbiamo questo. Per questo credo che sia il nostro maggiore problema quest'anno, per esempio in Coppa con il Barcdellona abbiamo avuto molte occasioni ma un rivale con grande qualità ti castica. Cristiano non è qui e non possiaimo lamentarci dieci anni che non c'è. Il club ha posto grande fiducia in altri giocatori come Bale, Asensio, Benzema, ha ripreso Mariano, c'è Vinicius che sta facendo molto bene per l'età che ha. Però a volte le cose non vanno come vogliamo, l'unica maniera è lavorare e restare uniti: il Real ma sempre avanti. Ajax? Ha grande talento, in tutte le posizioni. Vinicius? Ci ha dato velocità, qualcosa di diverso che ci mancava. Per quanto giovane ha dimostrato enorme talento e voglia di vincere. E' un ragazzo meraviglioso e siamo qui per aiutarlo a crescere ancora".