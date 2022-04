Il Real Madrid vuole a tutti costi che Luka Modric resti a lungo, lo conferma Nacho Fernandez dopo la partita con il Chelsea: "E' incredibile, un esempio per i giocatori e la gente in generale. Un giocatore che ha diversi anni alle spalle, ma è come uno dei più giovani in squadra. Speriamo che continui con noi per molti anni", riporta Mundo Deportivo.