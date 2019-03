La débacle Champions ha dissestato l'ambiente del Real Madrid, come risultato già evidente nelle ore e giorni immediatamente successivi alla partita contro l'Ajax.



Un nuovo episodio viene riportato da Marca, ed è riferito all'allenamento svolto ieri dal Real alla Ciudad Deportiva di Valdebebas, propedeutico alla sfida di campionato in programma questa sera a Valldolid.



Si parla di una discussione parecchio accesa da Marcelo e Sergio Ramos: il terzino brasiliano avrebbe esultato con grande enfasi per la vittoria nella partitella, suscitando la reazione piccata di Ramos, che giocava nella squadra sconfitta.



Una scaramuccia durata qualche minuto, che però non è scaturita in litigi (i due peraltro sono buoni amici). Semplicemente, lo specchio di un clima elettrico e poco sereno.