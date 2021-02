Ancora qualche mese, poi sarà addioil contratto in scadenza nel 2022 non cambierà un destino ormai segnato. L'esterno difensivo brasiliano, 33 anni il prossimo 12 maggio, è da tempo una seconda scelta di Zidane, per questo dopo 13 anni e mezzo con la Casa Blanca scriverà un'altra pagina della sua carriera. Una conseguenza di quello che è stato fin qui il suo anno:il suo habitat è stato la panchina, non la corsia di sinistra.Per il Real Madrid, cheè sacrificabile, in estate potrebbe lasciare la Spagna a prezzo di saldo o addirittura gratis. Tra i club interessati c'è la, da tempo a caccia di un rinforzo a sinistra. Il suo profilo è stato attentamente valutato da Paratici la scorsa estate, ma i limiti di spesa causati dalla pandemia hanno fermato sul nascere ogni tipo di trattativa.Alla Juve piace l'idea di inserire nel gruppo un giocatore vincente, in grado di alzare il livello di qualità e di personalità.La presenza di Cristiano Ronaldo potrebbe agevolare la trattativa: Marcelo è molto legato al portoghese e sogna di giocare (e vincere) ancora insieme.