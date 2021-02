Il Real Madrid vuole liberarsi di Marcelo. La decisione è stata presa, lo annuncia il Chiringuito in queste ore in Spagna a proposito del laterale mancino che ha vinto tutto sotto la gestione di Zinedine Zidane; una colonna del Real che non più intoccabile, tutt'altro visto che il piano del club è di ringiovanire la rosa e Marcelo è finito nella lista dei giocatori in vendita, come spiegato in Spagna nelle ultime ore. Per l'estate che verrà, dunque, Marcelo è sul mercato.





JUVE E CASO THEO - Un'occasione che certamente farà gola alla Juventus, da anni accostata a Marcelo e alla ricerca di un esterno sinistro per la stagione 2021/2022. Il brasiliano è un pallino storico ma in passato non è mai stato davvero vicino, adesso può rappresentare un'occasione per rinforzarsi a costi non eccessivi. Una pista da tenere d'occhio per giugno, insomma. Mentre a Madrid tiene banco il caso Theo Hernandez: una parte della dirigenza non ha gradito la decisione presa sulla sua cessione e i soli 20 milioni incassati che ne fanno un capolavoro per il Milan, la questione terzino sinistro sta spaccando in due una parte degli uomini ai piani alti del Real Madrid. Con Theo svenduto e Marcelo in lista cedibili. Gongola il Milan, studia l'affare la Juve.