Nelle ultime ore sono circolate nuovamente informazioni sull'addio di Dani Ceballos al Real Madrid, che ha fatto scattare ancora una volta le voci sul suo imminente ritorno al Betis. Non c'è nulla di nuovo in questo senso, ma le differenze economiche tra le parti sono, per il momento, insormontabili, come ha lasciato intendere lo stesso presidente del club, Ángel Haro: "Non arriverà se non rientra in una logica".