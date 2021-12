Il Real Madrid guarda con attenzione i giocatori prossimi allo svincolo, pronto a piazzare colpi a costi limitati. Come riportato dalla Bild il club spagnolo potrebbe tentare l'affondo in estate per assicurarsi Serge Gnabry del Bayern Monaco. Il giocatore della nazionale tedesca va in scadenza agiugno 2023 e il rinnovo appare lontano.