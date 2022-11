In conferenza stampa, Eden Hazard ha parlato del suo futuro con il Real Madrid: “Non voglio lasciare il Real Madrid. Certo, bisogna vedere cosa ne pensa la dirigenza. Nelle scorse stagioni, ho meritato di non giocare ma nelle ultime settimane sentivo di essere in forma. La mia situazione potrebbe cambiare dopo la Coppa del Mondo ma io voglio solo giocare. È l’allenatore che fa le formazioni, questo lo accetto ma voglio dimostrargli che merito altre occasioni per scendere in campo”.