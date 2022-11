Eden Hazard si è raccontato con una lunga intervista a Marca, tra le prime da quando è un giocatore del Real Madrid. La prossima Coppa del Mondo in Qatar ed il suo futuro sono stati i temi principalmente trattati. Queste le sue parole: “Questo Mondiale è la mia ultima occasione per dimostrare che sono il vero Eden Hazard. Devo dimostrare a tutti che posso giocare a calcio. La gente ha dubbi su quello che posso fare, ma io no. Capisco che negli ultimi anni ho giocato molto poco ma quando gioco, che siano 5, 10 o 15 minuti, devo farlo bene. Il mio futuro? Essere indossare la camiseta dei Blancos era il mio sogno da bambino. Dopo questa stagione, ho un altro anno di contratto. Voglio giocare al Real Madrid. A gennaio è impossibile che parta. Ho famiglia e la città mi piace. In estate è tutto da vedere, è possibile che vada via. È una decisione del club. Se il Real mi dirà “Eden, grazie per questi tuoi quattro anni ma è il momento di andare via” allora lo accetterò, è normale. Ma vorrei giocare di più e dimostrare che sono ancora un buon giocatore”.