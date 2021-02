Il Real Madrid sogna Mbappé e Haaland? Le spese sono fuori mercato. Come scrive As, infatti, per prelevare i due giocatori, tra cartellini e ingaggi, le Merengues dovrebbero spendere 852 milioni di euro. 300 milioni per i due cartellini (150 a testa), 432 milioni di ingaggio per il francese (72 milioni di euro per sei anni) e 120 per il norvegese (20 milioni di euro per sei stagioni).