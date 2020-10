Muy feliz de entrar en mi primera convocatoria con el @realmadrid. Con ganas de seguir trabajando y creciendo. https://t.co/0hDhpPg2DA — Lucas Cañizares (@lucascanizares1) October 16, 2020

Da un Canizares all'altro, da Santiago a Lucas. In comune, il ruolo e il club. Real Madrid.. Anche Lucas è un portiere, che l'allenatore dei Blancos ha chiamato in prima squadra come terzo dietro a Courtois e Lulin per l'indisponibilità di Toni Fuidias e Luis Lopez, portieri del Castilla. Dopo sette stagioni al Real Madrid, Lucas Canizares ottiene la prima chiamata tra i grandi: "Sono molto contento per la prima convocazione con la prima squadra - ha twittato - Con la voglia di continuare a lavorare e crescere".