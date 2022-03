Si riparte dall'acuto all'ultimo respiro di Kyliannella gara d'andata. Ilcerca la rimonta in casa contro il dream team del, che dovrebbe recuperare la stella francese, negli ultimi giorni in dubbio date le sue condizioni fisiche non ottimali., chi vince passa ai quarti di finale della massima competizione europea con uno scalpo importantissimo.Il gol segnato daall'andata, dopo una partita molto combattuta, consegna un leggero vantaggio ai francesi, che però dovranno difenderlo dagli attacchi die compagni, che guidano la Liga con un cospicuo vantaggio sul Siviglia.Ancelotti deve rinunciare a, Pochettino al grande ex Sergio; pronti Nacho Fernandez e uno trae Camavinga. Nel PSG ci sarà, così comeche tornano in Spagna contro la squadra rivale della sua carriera. Arbitra l'olandese DannyCourtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar.