Il Real Madrid va ko anche contro il Levante e il futuro di Julen Lopetegui sembra già segnato. Come riporta Ondacero, Florentino Perez, presidente delle Merengues, ha chiuso la squadra negli spogliatoi, alla ricerca di spiegazioni. Dopo è andato in scena un incontro tra Florentino e allenatore: sul tavolo la conferma o meno dell'ex ct della Spagna, arrivato in estate per sostituire Zidane. Il presidente della Casa Blanca vuole sostituirlo, ma non ha ancora trovato il sostituto adatto.