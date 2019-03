Isco ancora fuori dai convocati del Real Madrid. Solari, nonostante l’emergenza infortunati e la situazione precaria della sua squadra, ha deciso di escludere ancora lo spagnolo in vista della sfida in programma questa sera contro il Valladolid. In Spagna assicurano che il trequartista sia rimasto fuori dai convocati per motivi disciplinari e non per scelta tecnica. “L’idea di Solari è che Isco non torni più a vestire la maglia del Real Madrid”, spiega Marca.



Ieri Solari in conferenza stampa aveva dichiarato: "Le questioni disciplinari restano all'interno dello spogliatoio, le gestiamo in modo privato. Per giocare Isco deve prima mettersi in forma fisicamente". Niente Valladolid per Isco, la frattura con Solari è ormai totale. Isco è sempre più ai margini del progetto di Solari, che ormai ha le ore contate sulla panchina del Real Madrid. Cosa succederà col nuovo allenatore dei Blancos? La Juve osserva da vicino la situazione...