Il Real Madrid guarda al futuro e inizia a pensare al post Benzema. Le Merengues stanno valutando diversi profili, e secondo quanto riporta la stampa inglese il nome che piace di più alla dirigenza è quello di Harry Kane. L'attaccante inglese classe '93 potrebbe lasciare il Tottenham in caso di addio di Conte, che ha già manifestato più volte la voglia di tornare in Italia e le recenti dichiarazioni contro giocatori e società non sono piaciute molto ai vertici del club. Se Conte dovesse lasciare gli Spurs quindi anche Kane potrebbe decidere di fare le valigie, il Real Madrid ci pensa davvero.