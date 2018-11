Un'assenza che ha fatto rumore e che è destinata a far esplodere definitivamente un caso al. La decisione del tecnico di lasciare il centrocampista spagnolo in tribuna contro la Roma ha sorpreso tutti, ultimo capitolo di una faida iniziata fin dall'insediamento in panchina al posto di, del quale proprio Isco è stato uno dei pochi sostenitori in spogliatoio fino all'esonero.Solari ha minimizzato nel post-partita ("Problemi fittizi, sono qui per prendere decisioni"), ma i numeri certificano un rapporto pressoché inesistente tra i due:, la tribuna contro la Roma è stata l'ultima umiliazione:, un segnale inequivocabile. Se Solari minimizza, lo stesso giocatore getta benzina sul fuoco in zona mista confermando di non avere alcun problema fisico: "Sto benissimo". Cosa ha portato dunque alla rottura? Dalla Spagna parlano di un giocatore demotivato, che non si impegna al 100% in allenamento, ma Cadena Cope rincara:. Scelta personale, lo si evince anche dalle immagini di Real Madrid TV che mostrano la maglietta del centrocampista regolarmente pronta in spogliatoio.E' l'inizio di un caso, ma già ci si interroga sugli sviluppi futuri della vicenda e sui possibili effetti sul mercato: non mancano certo gli estimatori per Isco,su tutti da mesi monitorano nell'ombra in attesa di uno spiraglio, ma dal Real non è mai arrivata una seria apertura all'addio. La guerra interna con Solari, però, può cambiare radicalmente la situazione, considerando anche il contratto fino al 2021 firmato dal tecnico: se a questo si aggiunge il possibile ritorno di James Rodriguez a Madrid, ipotesi mormorata e sempre più concreta per il termine della stagione, la cessione di Isco non può più essere considerata tabù.: la frattura con Isco è netta, lo scontro può portare alla clamorosa separazione con il Real.