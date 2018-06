Zinedine Zidane ha lasciato la panchina del Real Madrid e subito un ex Merengue si propone. Si tratta di Clarence Seedorf, ex anche di Inter e Milan, che parla così direttamente da Madrid: "Io sono libero. Credo che il club in questo momento ha bisogno di riflettere. A chi non piacerebbe allenare il Real? Io sono libero, questa è casa mia e mi piacerebbe". L'olandese arriva da una retrocessione con l'Alaves.