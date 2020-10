Ilsi addentra sempre più nel mondo digital e annuncia una nuova alleanza strategica in Spagna con. L'accordo riguarda le prime squadre di calcio maschile, femminile e basket e coinvolge tutto l'ecosistema PlayStation, tra cui VR e servizi digitali Plus e Now. Le console di casa Sony (PS4 e la nuova PS5) diventano console ufficiali del club blanco., Direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, commenta: "Diamo il benvenuto a PlayStation come console ufficiale del Real Madrid. La missione della collaborazione tra questi due leader è quella di offrire ai nostri fan una piattaforma di connessione tra il club e il mondo virtuale. attraverso esperienze nuove e uniche"., CEO di Sony Interactive Entertainment Iberia, dichiara: "Siamo molto felici di annunciare questa alleanza strategica tra PlayStation e Real Madrid, che massimizza gli sforzi di entrambi i marchi per fornire molte ore di intrattenimento a milioni di persone sia nel terreno sportivo tradizionale e virtuale. Siamo davvero ansiosi di vedere fino a che punto possiamo andare insieme in futuro".