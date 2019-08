Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta per 3-1 dai Blancos con il Celta Vigo: "Iniziare con una vittoria lontano da casa è qualcosa che ci dà molta fiducia, soprattutto dopo tutte le critiche che abbiamo ricevuto durante l'estate, ma sappiamo che questo è solo l'inizio e che c'è ancora molto da fare. Durante l'estate ci sono state tante voci e sono state rivolte molte critiche al gioco della squadra, ma abbiamo vinto nella prima partita. Dobbiamo dimenticare la scorsa stagione e concentrarci su questa per conquistare il titolo".