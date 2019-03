Kostas Manolas potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione in corso. Se, come appare probabile, i giallorossi non dovessero qualificarsi alla prossima edizione di Champions League, il leader difensivo greco andrà via dalla capitale. La Juventus è in prima fila per il suo acquisto, ma, secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, c'è anche il Real Madrid pronto a mettere le mani su Manolas. Per farlo, Florentino Perez sta pensando di pagare la clausola rescissoria da 36 milioni di euro per il cartellino del forte difensore. Bianconeri avvisati: il Real c'è, anche questa volta.