Santiago Solari, fresco campione del mondo con il Real Madrid, parla dopo la vittoria sull'Al Ain: "Siamo contenti, questi giocatori lo meritano, sono venuti qui dopo aver lavorato duramente e vinto molti titoli. E' grande merito loro dopo le tre vittorie consecutive in Champions League e i tre Mondiali per Club. Ripeto che non dobbiamo dimenticare i titoli vinti li dobbiamo tenere a mente, non riposare sugli allori, non smetteremo di divertirci".