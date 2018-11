Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "I migliori ricordi della mia vita sono legati alla mia esperienza in Italia. Ho fatto parte di una squadra indimenticabile come l'Inter che ha vinto tre scudetti di fila. Periodo speciale dove ho lasciato amici. In questo stadio ricordo un gol che ho segnato alla Lazio ma ho un ricordo piacevole anche delle partite contro la Roma di Totti. L'ambiente dell'Olimpico è molto bello".



SUL MOMENTO DURO - "Nel calcio ci sono moltissimi fattori. La responsabilità però è sempre individuale come nella vita. Si parla sempre di attaccare e difendere tutti insieme, se tutti lo fanno nel modo giusto, allora andrà tutto bene. Qual è il vero Real? "Nel calcio la verità è sempre nel domani. Domani c'è una partita importante che è alla nostra portata" .



SU SERGIO RAMOS - ""Sergio Ramos è una persona onesta, un simbolo non solamente del Real Madrid ma di tutto il calcio spagnolo. Penso sia un vostro dovere difenderlo, dovete cercare la verità che non è opinabile"