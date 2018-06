Via vai in casa Real Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca dedica la prima pagina ai movimenti di mercato dei campioni di Spagna. Cristiano Ronaldo vuole andare via, ma il presidente Florentino Perez chiede il pagamento della clausola di rescissione da un miliardo di euro.



Intanto in panchina per il dopo Zidane riprende quota la candidatura di Antonio Conte, sotto contratto col Chelsea. E, dopo Vinicius, il Real Madrid avrebbe già prenotato un altro giovane attaccante brasilano: Rodrygo (classe 2001) del Santos per 45 milioni di euro.