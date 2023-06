E' Harry Kane il principale candidato alla successione di Karim Benzema dopo l'addio ufficiale al Real Madrid. Stando a quanto riferito da Marca, l'interesse della Casa Blanca fa molto piacere all'attaccante del Tottenham, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti. Anche Daniel Levy, presidente degli Spurs, potrebbe favorire l'operazione al fine di non cedere la sua stella a una diretta concorrente in Premier League (il Manchester United resta alla finestra). Tuttavia il club londinese continua a chiedere intorno ai 100 milioni, non spiccioli, mentre il Real studia l'operazione.