Decisione drastica per il Real Madrid che ha licenziato il responsabile medico, il croato Niko Mihic, che militava nel club dal 2017. Lo riporta Marca, che spiega come la decisione arrivi direttamente da Florentino Perez



LE RAGIONI - Troppi gli infortuni patiti dai giocatori di Ancelotti, troppe le ricadute. Il club ha deciso di mettere un punto e, come raccontano in Spagna, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pessima gestione di Arda Guler che ancora non ha esordito con i Blancos dopo l'infortunio al menisco di quest'estate e la recente ricaduta.