Il suo rinnovo di contratto non è ancora arrivato anche se è nell'aria, ma per Karim Benzema e il Real Madrid oggi è arrivata una piccola brutta notizia. L'attaccante francese, infatti, è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al covid-19.



A comunicarlo sul proprio sito ufficiale è stato proprio il club madrileno che ha aggiunto come l'attaccante francese sia risutlato posito a un test realizzato prima del suo rientro a Madrid e svolto a Lione. PEr questo motivo resterà in Francia fino al termine della quarantena.