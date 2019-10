Nella notte di Champions contro l'Atalanta ha fatto il bello e il cattivo tempo nei pressi dell'area orobica. Ora il nome di ​Raheem Sterling torna anche sul mercato: secondo Diario Gol, la stella del Manchester City sarebbe un obiettivo concreto per il Real Madrid in caso di eccessive difficoltà nel portare ​Kylian Mbappé o Neymar al Bernabeu. Anche per l'inglese classe '94 però si parla di cifre importanti: 200 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative con Guardiola.