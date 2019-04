Bernd Schuster, ex allenatore del Real Madrid, parla così, a Onda Cero, della stagione delle Merengues: "Sapevano che senza Cristiano Ronaldo non avrebbero vinto nulla. Il motivo? Alla squadra manca un calciatore che faccia tanti gol, e CR7 ne faceva parecchi. Zidane? Credo che non stia facendo i casting per vedere chi resta o chi se ne va, ma vuole recuperare i big come Isco, Marcelo e Bale per averli pronti nella prossima stagione".



SU ZIDANE JR - Due parole, poi, sulla scelta di Zidane di far giocare in porta il figlio Luca, al Bernabeu contro l'Huesca: "A me queste cose tra padre e figlio non piacciono. Il ragazzo potrebbe risentirne".