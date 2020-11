Il difensore delpresenta in conferenza stampa la sfida di Champions League con l'Inter: "Realizzare il mio primo gol? Sarà dura, affrontiamo una buona squadra e vogliamo vincere senza speculare troppo. Credo che la pressione giusta possa aiutarci a vincere, partite come queste ci esaltano".- "Più sicuro con lui al mio fianco? Penso che l'assenza di Sergio si sia sentita al debutto in Champions, porta carattere ed esperienza e con lui mi sento bene, sicuramente migliore. Quello che conta però è il collettivo: domani dovremo essere uniti e giocare da squadra".- "Sarà una di quelle gare in cui sarà importante attaccare, abbiamo il carattere e i giocatori per fare bene".- "Conosco bene Romelu, lo affrontai con il Manchester United e l'Anderlecht, è un grande attaccante dal fisico speciale. L'Inter però è anche altro, una squadra completa tatticamente che attacca molto velocemente e crea pericoli, quindi dovremo dare il massimo per vincere".- "Sappiamo che in questo periodo bisogna sopperire agli imprevisti, dobbiamo essere pronti e adattarci a tutte le situazioni. La preparazione è stata complicata, dobbiamo dare il massimo".- "Ha fatto la scelta che pensa possa essere il meglio per la sua carriera, credo che il Real sarà sempre speciale per lui".- "Dal passato bisogna imparare, dobbiamo essere positivi e pensare sempre alla prossima partita".- "E' mancata regolarità per vari motivi. Il calendario è complicato e la preparazione è stata diversa, pensiamo solo a migliorare e crescere. Abbiamo bisogno di tutta la rosa, tutti devono dare il massimo perché questa stagione sia positiva, Champions compresa".- "Penso che lo spogliatoio sia unito, sentiamo la responsabilità di indossare questa maglia, vogliamo aiutarci gli uni con gli altri. La pressione è sempre forte, quando cerchi qualcosa e la vuoi è più facile raggiungerla da squadra: dentro e fuori dal campo. Fuori si dicono molte cose, specie quando perdiamo, ma dobbiamo stare tranquilli".- "Parliamo di una grande persona, oltre che calciatore. Si è adattato rapidamente al contesto del Real, può darci ancora molto perché il suo livello è molto alto, un talento prezioso e un top player".- "Non pensiamo alla nazionale anche se tanti partiranno, nelle ultime gare ci sono stati diversi infortuni e pensiamo solo al campo. Nessuna partita è facile, vogliamo sempre vincere".- "Complicato a Madrid perché qui non c'è molta pazienza, ti si chiede subito il massimo. Serve tempo per fare esperienza e progredire, il contesto è complicato per i giovani qui, ma se sei qui vuol dire che puoi adattarti velocemente e arrivare presto al top".