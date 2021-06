Secondo Mundo Deportivo, il Real Madrid vuole risolvere la questione Varane perché non diventi un altro 'caso Ramos'. Il difensore francese è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con Florentino. Se l'accordo non arriverà entro quest'estate, il Real cercherà di venderlo per 50 milioni di euro. In pole position c'è il Manchester United, che offre 12 milioni al giocatore, cifra impareggiabile per le casse merengue.