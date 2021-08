Kylian Mbappé unico obiettivo del Real Madrid... per la prossima stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, con gli addii di Bale, Isco e Marcelo, in scadenza di contratto, Florentino Perez vuole andare a chiudere per il francese del Psg, anche lui in scadenza. Senza i 3 big, le Merengues risparmiano circa 33 milioni di euro.