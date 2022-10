Il futuro di Vinicius sarà ancora a Madrid, almeno fino al 2027. Come riportato da As, il 22enne brasiliano, già stella dei Galacticos di Ancelotti, ha chiuso e firmato il rinnovo di contratto con i Blancos già in estate: l’attesa resta solo per la decisione dell’ufficialità da parte del club.



CIFRE - Il brasiliano è oggi il capocannoniere della squadra con 8 reti (5 in Liga e 3 in Champions): nonostante le cifre non siano state rese note, è passato dai 3 milioni guadagnati con il precedente contratto a 8 milioni.