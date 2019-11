Isco torna ad essere una pedina importante per il Real Madrid che, dopo il Psg, è partito titolare anche contro l'Alaves. A confermarne l'importanza arrivano le parole dello stesso Zidane che a Marca ha dichiarato: "Gioca perché conto su di lui. Conosco Isco molto bene e so che quando è il suo turno, quando sta bene gioca alla grande mostrando la personalità che ha". Non basta per togliere lo spagnolo dal mercato ma è senz'altro un encomio importante da parte dell'allenatore francese.