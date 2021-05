Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla dopo il ko contro il Chelsea in semifinale di Champions, con conseguente eliminazione, a Sky Sport: "Penso sia una vittoria, quella del Chelsea, meritata. Hanno giocato meglio le due partite, abbiamo avuto un'occasione all'inizio, ma non l'abbiamo messa. E poi diventa difficile. Tra andata e ritorno hanno meritato di passare. Chelsea superiore, non sono contento, ovviamente. Però va riconosciuto che loro hanno fatto bene, è una semifinale di Champions, ci è mancato qualcosa. Sono contento comunque del nostro cammino, perché abbiamo avuto tante difficoltà, tante pressioni, ma sono molto contento di quello che i giocatori hanno fatto".



IL FUTURO - "Non penso alla prossima stagione, penso all'oggi e alla partita di domenica, con una Liga da giocarci. Mancano 4 partite per noi".