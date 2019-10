Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla delle difficoltà di Eden Hazard, che sta incontrando difficoltà nella sua esperienza in Liga: "Anche io ho avuto delle difficoltà ma sono rimasto tranquillo. Sapevo che ci sarebbe voluto tempo. Mi riferisco a quando mi sono trasferito in Italia. Ci ho impiegato tre mesi. So che Hazard diventerà un giocatore importante, uscirà fuori".