Non poteva esimersi Zinedine Zidane dal fare chiarezza su uno dei casi che sta tenendo banco a Madrid: la situazione di Gareth Bale. In conferenza stampa il tecnico francese ha commentato così il suo rapporto con il gallese: "Abbiamo un buon rapporto. E' un giocatore del Real Madrid e che, se può, si allena. Si sta parlando tanto di lui ma a me interessa che giochi quando è al 100%".

Il tecnico francese ha anche parlato del viaggio di Bale a Londra: "Sono motivi personali, ha chiesto il permesso al club e gli è stato concesso. Non ha mai parlato di andarsene. Quando può allenarsi, si allena e quando può giocare, gioca. Non credo che se ne andrà nella sessione invernale, anzi penso che a breve parlerà con la società altrimenti vedremo a giugno".