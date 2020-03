Secondo quanto raccolto da Don Balon, Zinedine Zidane ha già reso noti i nomi dei giovani che potranno essere utili alla causa delle Merengues per il prossimo anno, così come i nomi di quelli che saluteranno il Bernabeu: Mariano Diaz e Alvaro Odriozola sono i principali indiziati, mentre per Takefusa Kubo si prospetta un nuovo prestito. Probabilmente alla Real Sociedad, permettendo così a Martin Odegaard di tornare alla base.