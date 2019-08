Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, fa un punto sul mercato in casa Merengues: "Lunin? Vediamo quando torniamo a Madrid. E' un portiere molto bravo per il futuro, prenderemo la giusta decisione per lui. Bale che giocava a golf mentre noi eravamo in campo col Tottenham? Non lo so. Speriamo si sia allenato bene lì. Noi siamo qui, penso alla squadra".