Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa di Hazard e Isco: "Hazard in Supercoppa? Totalmente scartato, non partirà con noi e spero di averlo a disposizione al nostro ritorno. Isco? È un calciatore importante e lo sta dimostrando, vuole stare qui e lottare per un posto in squadra. Mi piace molto come giocatore. Pogba? Gli auguro di recuperare presto dall'infortunio e gli auguro il meglio, ma non è un mio giocatore e non posso quindi parlare di lui".