Non perde occasione di confermare la fiducia in Gareth Bale nonostante tutto. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato ancora una volta del gallese e della sua situazione in conferenza stampa: "Credo che abbia fatto troppo rumore il gesto di Bale. Io guardo solo al suo rendimento sportivo, il resto non mi interessa. Posso solo dire che sta bene e ha recuperato dall'infortunio: credo che potrà essere ancora decisivo con noi, conto su di lui".