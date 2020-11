Non è bastata la vittoria nel Clasico contro il Barcellona a salvaguardare la posizione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Lo sanno bene i betting analyst che hanno aperto una scommessa sull’esonero o dimissioni del tecnico francese. Un eventuale addio "precoce" (entro il 24 dicembre 2020) paga 3 volte la posta. Una quota piuttosto bassa che, come riporta Agipronews, sta a sottolineare come la separazione con i Blancos sia possibile. Ma nonostante in Spagna diano Mauricio Pochettino come probabile sostituto, i bookmaker lasciano ancora aperta la porta sulla permenenza a Madrid di Zidane con una valutazione di 1,33.