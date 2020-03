Quello tra Zinedine Zidane ed il Real Madrid sembra essere un matrimonio destinato a concludersi a fine stagione. Il successo nel Clasico di domenica scorsa, che ha fatto seguito alla dolorosa sconfitta casalinga in Champions League contro il Manchester City, sembra aver alleviato solo momentaneamente la tensione tra il tecnico francese e Florentino Perez. Il numero uno delle Merengues, infatti, starebbe guardandosi intorno per individuare il prossimo allenatore del Real Madrid. E Zidane? Per il tecnico dei Blancos potrebbe esserci un clamoroso ritorno alla Juventus. Dopo averne vestito la maglia da giocatore, infatti, Zidane potrebbe tornare a Torino in veste di allenatore. La quota degli analisti è di 12. Zizou, in estate, potrebbe quindi ripercorrere il tragitto compiuto già nel 2001, ma questa volta in senso contrario, secondo Agipronews.