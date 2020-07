Il Real Madrid vince di rigore con l'Athletic Bilbao, grazie all'ennesimo gol di Sergio Ramos. Tante le critiche mosse alle Merengues per i presunti favori arbitrali, questa la risposta di Zinedine Zidane dopo la vittoria sui baschi: "L'arbitro è andato a rivedere l'episodio al VAR e ha dato il rigore perché era giusto darlo. Non posso accettare che si dica che siamo in testa grazie agli arbitraggi. Bisogna rispettare il Real Madrid e il lavoro che stiamo facendo. Questa è una vittoria importante. Fino a quando la matematica non lo dirà non possiamo dire di aver vinto la Liga. Abbiamo fatto 7 vittorie di fila, è fantastico".