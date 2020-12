La posizione di Zinedine Zidane traballa. Sembrava intoccabile e invece la crisi del Real Madrid sta incrementando le voci che lo vogliono fuori dal progetto dei Blancos. Dopo l’ennesima sconfitta in Champions League (in casa dello Shakhtar), infatti, in Spagna non si parla d’altro e anche i bookmaker hanno deciso di aprire una scommessa sull’esonero o dimissioni del tecnico francese. Per i betting analyst un eventuale addio "precoce" (entro il 24 dicembre 2020) paga 3,50 volte la posta. Una quota piuttosto bassa che evidenzia come il futuro di Zidane non sia così saldo, anche considerando il bilancio del Real Madrid (quarto in campionato e che per la prima volta nella sua storia potrebbe non qualificarsi per gli ottavi di Champions). Ma nonostante in Spagna diano Mauricio Pochettino come probabile sostituto, riporta Agipronews, i bookmaker lasciano ancora aperta la porta sulla permenenza a Madrid di Zidane con una valutazione di 1,25.