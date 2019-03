. Florentinosta valutando il da farsi, con unsempre più in bilico, unoggetto del desiderio e una piazza che pretende sempre il meglio. In tutto questo ieri si è parlato di una muso duro con il presidente delle Merengues, pronto a fare le valigie e salutare, mentre oggi ècon Solari, che ha deciso di puntare su. Eppure, nel momento più difficile della stagione, dopo il poker subito in Champions contro l'Ajax con conseguente eliminazione, il brasiliano ha postato un messaggio d'amore su Instagram:, il tutto accompagnato da una foto mentre si allena. Messaggio estemporaneo? Messaggio per ricompattare l'ambiente?posta su Instagram, ilstudia il da farsi, pronto a rivoluzionare la squadra in estate e a fare a meno di qualche senatore, proprio come l'ex Fluminense.