Real Sociedad-Betis è in programma questa sera alle 21, per l'apertura del turno di Liga spagnola. Secondo quanto riportato da Noticias de Guipuzcoa un gruppo di 50 ultras baschi ha aggredito una ventina di tifosi del Betis arrivati a San Sebastian: cinque di essi sono stati portati in ospedale. Gli scontri sono avvenuti nei pressi dello stadio. La Polizia basca ha emesso un comunicato nel quale riporta che diverse persone sono state identificate e due di esse, 25enni, arrestate.